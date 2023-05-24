الجيش يصدر بياناً يرصد فيه انتهاكات الدعم السريع للهدنة الإنسانية

تواصل المليشيا المتمردة في انتهاك الهدنة المعلنة منذ بدايتها يوم الإثنين الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣م، طبقاً لاتفاق جدة على النحو التالي:

* الهجوم على مدينتي الجنينة وزالنجي

* مواصلة إحتلال المستشفيات وآخرها مستشفى أحمد قاسم

* إستمرار محاولات حصار مدينة الأبيض.

* الاستمرار في إحتلال المرافق العامة والخدمية.

* القصف المدفعي على سلاح الإشارة وقاعدة وادي سيدنا.

* إحتلال مطابع النقود وسك العملة.

* تم إبلاغ الجهات الراعية للإتفاق، إلا أن المليشيا المتمردة لم تستجيب لأي من مطلوبات الهدنة.

* تدخلت القوات المسلحة من منطلق مسؤليتها الوطنية والدستورية للتصدي لهذه الانتهاكات المتواصلة، وطردت العدو من مطبعة النقود وسك العملة، كما قامت بصد وتدمير هجمات العدو في الجنينة وزالنجي اليوم وكبدته خسائر كبيرة في الأفراد والأسلحة والمعدات.

* سقطت نهار اليوم طائرة إثر عطل فني في المحرك، وتمكن الطياران من مغادرتها بسلام.

* تؤكد القوات المسلحة على إلتزامها بتعهداتها في المحافظة على الهدنة الإنسانية، دون التفريط في حق الدفاع عن النفس والدولة.