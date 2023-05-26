الحزب الشيوعي: قامت قوات الدعم السريع، أمس باقتحام واحتلال مقر المركز العام للحزب بالخرطوم 2. وقامت هذه القوة الغاشمة بتكسير ابواب جميع المكاتب والقاعات في مقر الحزب، وأحدثت اعمال تخريب واتلاف ونهب واسعة لكل محتويات وممتلكات الدار، وما زالت هذه القوات موجودة في دار الحزب حتى الان متخذة منه مقرا لها

* اننا ندين هذا الفعل الهمجي الجبان بكل اشكال الادانه، ونطالب هذه القوات المتفلتة بالاخلاء الفوري لمقر المركز العام، و انهاء احتلالها له. فان دور الاحزاب و منازل المواطنين ليست ساحات للقتال

*اننا نحمل الدعم السريع المسؤولية القانونية الكاملة إزاء كافة الاضرار والمفقودات التي نجمت جراء هذا الفعل الهمجي، و سنتخذ كافة الاجراءات القانونية في مواجهة هذا الاعتداء

* ان عمليات اقتحام المنازل السكنية وترويع ساكنيها وكذلك استخدام المرافق العامة كالمستشفيات كمقار لتواجدهم باتت مشاهد متكررة في ظل هذه الحرب العبثية مع كل ما تحتويه من انتهاك صارخ لحرمات المواطنين العزل وللقوانين والاعراف الدولية حتى في أوقات الحروب، الا اننا نعتبر ان الهجوم على مقار الاحزاب السياسية و احتلالها وتحويلها لثكنات عسكرية يشكل تصعيدا خطيرا في مسار الحرب الكارثية

* ان مثل هذه الاعتداءات و غيرها لن تثني الحزب الشيوعي السوداني من الوقوف في الصفوف الامامية مع جماهير الشعب السوداني و قواه الحية و المطالبة بايقاف الحرب و محاكمة و محاسبة كل الاطراف التي اسهمت في اشعال فتيلها