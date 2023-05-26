(السوداني): الفريق أول البرهان يطلب رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة انتوني غوتيريش، ترشيح بديل لرئيس يونيتامس فواكر بيرتس

* البرهان لغوتيرش: نرى أن وجود فولكر على رأس بعثة يونيتامس والفريق القطري للأمم المتحدة بالسودان أصبح مصدر إنعكاسات سلبية عن الإنطباع تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها في ‎السودان وخصاً على تجربتها ومساهمتها الإيجابية المقدرة التي لمسها المجتمع والمواطن السوداني سابقاً * البرهان: إفتقدت عملية وإجراءات التوظيف في يونيتامس الشفافية والعدالة إذ أضحى الأمر خاضعاً للإنحياز والمزاج الشخصي لفولكر ووسطاء من خارج البعثة مما أدى لإستبعاد ذوي الكفاءة وشملت هذه المجاملات والمحسوبية أشخاصاً أدانتهم المحاكم لسوء السلوك

البرهان: إتبع فولكر منهجاً غريباً في مسألة الإنتقال السياسي وما ارتبط به من مشاورات وعملية سياسية حيث غلب على سلوكه إثارة الأزمات ونسج التعقيدات وسوء التفاهم بين الأطراف السياسية وكيانات المجتمع المدني مع إثارة الكراهية، وتعميق الإنقسام وتضخيم نقاط الخلاف وتبني مواقف متطرفة مجافية للتصالح وبناء السلام الأمر الذي أفضى إلى ما وصلت إليه البلاد من أزمة في منتصف أبريل الماضي ولعلكم تدركون الإضطراب الذي إكتنف عمل الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والإيقاد، بسبب إصرار السيد / بيرتيس على فرض رأية وعدم التشاور بل وتجاوز العضوين الآخرين حيث حرر خطابات إلى بعض أطراف العملية السياسية تبرأ منها ممثلا الإتحاد الافريقي والايقاد.