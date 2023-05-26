مصادر (السوداني): شعبة الاستخبارات العسكرية بالبحر الأحمر تضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر جنوبي محلية سواكن، قادمة من دولة أجنبية لصالح الدعم السريع.. ويجري الآن رصد هذه المجموعات التي تتعامل مع الدعم السريع لايصال الإمداد الخارجي لهم

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By alsudani 0
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