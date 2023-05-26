مصادر (السوداني): شعبة الاستخبارات العسكرية بالبحر الأحمر تضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر جنوبي محلية سواكن، قادمة من دولة أجنبية لصالح الدعم السريع.. ويجري الآن رصد هذه المجموعات التي تتعامل مع الدعم السريع لايصال الإمداد الخارجي لهم أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani Last updated 26 مايو, 2023 11:18 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)