الشرطة: في إطار الترتيبات المنعية للجرائم والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، رفدت غرفة عمليات الشرطة العملية الأمنية بولاية الخرطوم بتعزيزات شرطية لتوسيع الرقعة التأمينية ودائرة الانتشار الشرطي وتكثيفه بالأسواق والمناطق الحيوية والأحياء للقضاء على ظاهرة التفلتات الأمنية

* الشرطة: كما تم نشر ارتكازات شرطية بالمناطق الحاكمة بولاية الخرطوم بمشاركة إدارات الشرطة المختلفة.

* تؤكد قوات الشرطة مضيها قدماً في الاضطلاع بواجباتها المنصوص عليها في القانون باستمرارها في نشر القوات بسطاً للأمن والطمأنينة.