مالك عقار: الأولوية الآن هي لإيقاف الحرب واستعادة الأمن والأمان للمواطنين وايصال المساعدات الإنسانية

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، انه في اطار جهوده المتواصلة للعمل من اجل وقف الحرب في البلاد تواصل مع الفاعلين الدوليين في المحيط الاقليمي والمجتمع الدولي لحثهم بالعمل بفعالية والتنسيق من اجل انجاح جهود السلام في السودان.

وتحدث عقار بشكل منفصل مع، موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وفولكر بيرتس، الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في السودان، وتورستن هوتر رئيس قسم شرق افريقيا والقرن الافريقي بوزارة الخارجية الالمانية.

وأضاف عقار: “تناول نقاشي مع كل من المذكورين الاوضاع في السودان وكيفية العمل على حل الأزمة وإنهاء الاقتتال الذي لا يزال دائراً حتى اليوم في العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان ومناطق مختلفة من اقليم دارفور، وقد اوضحت لهم بان الحلول الشكلية لن تفلح في معالجة القضية وانه قد يكون لها آثار سلبية بالغة الخطورة على المدنيين تتمثل في خلق حالة زائفة بالأمان وتدفع إلى تراخي الجهود الدولية من أجل معالجة الأزمة وايقاف الحرب وايصال المساعدات الانسانية”.

وشدد عقار خلال اتصالاته المختلفة مع السادة المذكورين بان الاولوية الآن لايقاف الحرب في المقام الاول واستعادة الأمن والأمان للمواطنين وضمان حماية المدنيين وايصال المساعدات الانسانية، وليس للحديث عن اي عملية سياسية او نقاشات حول السلطة في الوقت الراهن.

وأوضح أنه من أجل الوصول إلى هذا الهدف والاولوية العاجلة، فان الوضع في السودان يحتاج إلى عملية سلام جادة، مبنية على تحليل حقيقي للواقع السوداني، وان تتم داخل البيت الافريقي تحت مظلة الألية الرئاسية التي كونتها الايقاد من رؤساء دول جنوب السودان وكينيا وجيبوتي وبمشاركة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكافة الشركاء المهمومين بالسلام في السودان لتقديم الدعم التقني والسياسي اللازم.

وقال عقار: “دعوت ايضاً إلى توحيد كافة المبادرات المطروحة مثل مخرجات الدورة الوزارية الخاصة بالشان السوداني بالإتحاد الإفريقي والتي إنعقدت في 20 أبريل المنصرم، والمبادرة الأمريكية السعودية، ومبادرة الإيقاد، ومبادرات داخلية من شخصيات سودانية، وذلك لتجنب تعدد المنابر والمبادرات في المستقبل والتي قد تؤثر سلباً على العملية السلمية. وكما شددت على ضرورة الإسراع والتعجيل ببدء عملية فاعلة للإغاثة الإنسانية للسودانيين العالقين في مناطق الحرب والنازحين في شتى أنحاء البلاد واللاجئين إلى دول الجوار”.

وابان ان التراخي في تخفيف الآثار الكارثية للحرب على المواطنين هو امر غير مقبول، وانه سيظل يسخر كافة ما يملك من قدرات وعلاقات للعمل على تخفيف أثار هذه الحرب على بنات وابناء السودان.

وختك عقار حديثه: “ساستمر في اطلاع الرأي العام السوداني بصورة راتبة بكافة التحركات والاتصالات التي اجريها في سياق الدفع باتجاه انهاء الحرب وأُوجه رسالتي الي كافة القوى السياسية؛ الرفاق في الجبهة الثورية، والاحزاب السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والمتطوعين الابطال وكافة المواطنين السودانيين، بان ايقاف الحرب باعجل ما يمكن وقبل ان تتسبب في مزيد من الدمار والخراب في بلادنا هو الهدف الذي ينبغي ان يوحدنا جميعاً في هذا الوقت الحرج من تاريخ بلادنا وقد اكدت في اتصالاتي مع القوى السياسية المختلفة على ضرورة ان نضع مصلحة السودان اولا نصب اعيننا وانني ساعمل مع الجميع وامد يدي للجميع لتنسيق الجهود من اجل عودة السلام والاستقرار الي ربوع بلادنا الحبيب. حفظ الله السودان وشعب السودان”.