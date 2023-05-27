رباح الصادق المهدي: قوة من الدعم السريع تهاجم مسجد الإمام عبد الرحمن المهدي وتطلق الرصاص في الهواء

الخرطوم: السوداني

قالت رباح الصادق، كريمة الإمام الصادق المهدي، ان قوة من الدعم السريع قامت بالتعدي يوم الخميس على مسجد الهجرة بودنوباوي (الشهير بمسجد الامام عبد الرحمن المهدي) ومحاولة سرقة بوكس، وتحطيم عدد من السيارات الموجودة داخل المسجد وترويع طلبة الخلوة.

وأضافت رباح: “كما حضرت قوة تابعة للدعم للمسجد قبيل صلاة الجمعة بقليل، وقامت بإطلاق الرصاص في الهواء للارعاب، وما دروا أن أولئك القوم لا تخيفهم النيران، وقد شهد ذات المسجد تنادي الأنصار يوم (كتلة ودنوباوي) يوم الجمعة 31 مارس 1970 ومنهم من اغتسل وذهب عاجلا ليلحق الشهادة..

لكننا لسنا طرفا في هذه الحرب العبثية فكفوا أيديكم عنا”.