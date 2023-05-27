الحرية والتغيير تدين اعتقال عضو المجلس المركزي د. علاء الدين نقد

الخرطوم: السوداني

قالت قوى الحرية والتغيير، ان قوة مسلحة مكونة من عشرة اشخاص، قامت نهار اليوم باعتقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين د. علاء الدين نقد من منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، هذا وقد عرفت هذه القوة نفسها لأسرة د. علاء الدين نقد بأنها تتبع للقوات المسلحة وجهاز المخابرات.

واضافت: “يمثل هذا الاعتقال جزءاً من الاستهداف الممنهج لقوى الحرية والتغيير ولكل الوطنيين الشرفاء عبر حملات التخوين والشيطنة التي يقودها النظام المباد وعناصره. نعتبر ما تم مخالف لاتفاق الهدنة التي لا تزال سارية والتي تمنع أحكامه استهداف المدنيين بالاعتقال أو المنع من الحركة. نطالب بإطلاق سراح دكتور علاء نقد فوراً دون أي قيد أو شرط التزاماً بأحكام الهدنة الموقع عليها في جدة … نجدد موقفنا الثابت الرافض لاستمرار الحرب وإدانة ووقف كل الانتهاكات المترتبة عليها وصولاً لتحقيق تطلعات شعبنا المشروعة في وقف الحرب والتأسيس لحكم مدني ديمقراطي ولإصلاح أمني وعسكري شامل يقود لجيش قومي مهني واحد؛ ونؤكد أننا سنمضي في هذا الدرب حتى نبلغ منتهاه”.