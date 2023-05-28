القوات المسلحة تؤكد التزامها باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد

الخرطوم: السوداني

أعلنت القوات المسلحة؛ التزامها باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان الموقعة في جدة في 20 مايو 2023.

ويشير اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد إلى أنه يجوز لأي من الطرفين إخطار لجنة المراقبة والتنسيق في موعد لا يتجاوز الساعة 9:45 من مساء يوم 27 مايو 2023 باستعداده للموافقة على التجديد.

وأكدت القوات المسلحة السودانية انها مازالت تبحث امكانية استعدادها للموافقة على تمديد وقف إطلاق النار الحالي والذي ينتهي في الساعة 9:45 مساء يوم 29 مايو 2023، وستستمر في الالتزام به حتى ذلك الوقت.