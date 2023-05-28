البرهان يبعث برقية تهنئة لاردوغان بمناسبة فوزه في إنتخابات الرئاسة التركية

الخرطوم: السوداني

بعث رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم، برقية تهنئة لرئيس جمهورية تركيا، رجب طيب اردوغان، بمناسبة فوزه في إنتخابات الرئاسة.

وقال البرهان في برقيته: “يطيب لي أن أتقدم بإسمي، وبإسم حكومة وشعب جمهورية السودان، بأحر التهاني لفخامتكم بمناسبة إنتخابكم رئيساً لجمهورية تركيا الشقيقة”. وأعرب رئيس مجلس السيادة، عن ثقته في قيادته الحكيمة لمواصلة مسيرة تركيا ودورها الإقليمي الرائد في المنطقة.

مبيناً أن السودان يتطلع للعمل مع جمهورية تركيا من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. معرباً عن أمله في أن تشهد الدورة الرئاسية لفخامته، مزيداً من النجاحات والإنجازات، وللشعب التركي، التقدم والإزدهار.