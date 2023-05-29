وزير التنمية الإجتماعية يطالب بإنضمام المفوض العام للعون الإنساني إلى وفد التفاوض في جولة المفاوضات المرتقبة لتمديد الهدنة

بورتسودان: سونا

وقف وفد السودان المفاوض في إتفاقية جدة لوقف إطلاق النار قصير الأمد، على الإجراءات الفنية والإدارية لتوصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق للمتأثرين بظروف القتال الدائر في السودان وفقاً لبنود الإتفاقية المتعلقة بفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك بين وفد التفاوض واللجنة العليا لمتابعة الأوضاع الإنسانية بالسودان واللجنة الفنية المنبثقة منها الذي انعقد مساء أمس بمقر اللجنة العليا ببورتسودان برئاسة وزير التنمية الإجتماعية الإتحادي، أحمد آدم بخيت.

حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل حول جهود اللجنة العليا في تنفيذ مهام إستلام وتوزيع وتوصيل المساعدات للمتاثرين في ولايات السودان المختلفة بإستثناء ولاية الخرطوم وولايات دارفور.

إلى ذلك أوضح وزير التنمية الإجتماعية أهمية تمديد الهدنة لتوصيل المساعدات إلى الولايات التي تواجة تحديات أمنية، مبيناً أهمية إنضمام المفوض العام للعون الإنساني إلى وفد التفاوض في جولة المفاوضات المرتقبة لتمديد الهدنة من أجل المساعدة في تطبيق الإتفاق الخاص بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين في مناطق القتال.