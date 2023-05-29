المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة للجزيرة: موافقون على تمديد الهدنة ولا نسعى للحرب.. والجهود الآن تكرس لهدنة لأغراض إنسانية

* المبعوث الخاص للبرهان: الحل النهائي ستقوم به الحكومة بعد حسم التمرد في السودان

* متمسكون برأينا بشأن إيجاد بديل عن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان

* المبادرات الآن محصورة في تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية فقط

* نحن لا نجلس مع وفد التمرد في المفاوضات الجارية

* الحل هو أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لتحقيق الانتقال الديمقراطي بالسودان

* نلوم جهات كثيرة بينها دول بشأن موقفها من الحرب الجارية بالسودان

* هناك أدلة ثابتة تؤكد انتهاكات قوات التمرد لوقف إطلاق النار

* القوات المسلحة السودانية قادرة على احتواء الأزمة الجارية