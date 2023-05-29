المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة للجزيرة: موافقون على تمديد الهدنة ولا نسعى للحرب.. والجهود الآن تكرس لهدنة لأغراض إنسانية
المبعوث الخاص للبرهان: الجيش قادر الآن على الحسم وساعة الصفر يفكر فيها مليا ليقلل الخسائر بين المدنيين
* المبعوث الخاص للبرهان: الحل النهائي ستقوم به الحكومة بعد حسم التمرد في السودان
* متمسكون برأينا بشأن إيجاد بديل عن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان
* المبادرات الآن محصورة في تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية فقط
* نحن لا نجلس مع وفد التمرد في المفاوضات الجارية
* الحل هو أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لتحقيق الانتقال الديمقراطي بالسودان
* نلوم جهات كثيرة بينها دول بشأن موقفها من الحرب الجارية بالسودان
* هناك أدلة ثابتة تؤكد انتهاكات قوات التمرد لوقف إطلاق النار
* القوات المسلحة السودانية قادرة على احتواء الأزمة الجارية