البنك المركزي يتعهّد بضخ النقد للبنوك لبدء التمويل الزراعي

الخرطوم: رحاب فريني

كشف رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري ياسر الصعب، أنّ البنك المركزي تعهّد بضخ النقد للبنك الزراعي والبنوك التجارية لمقابلة عمليات التمويل النقدي للمزارعين، وكشف أن القطاع المطري يستهدف هذا الموسم زراعة نحو (40) مليون فدان أكثر من (70%)، منها حبوب غذائية ذرة ودخن.

وأكد خلال اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي بالبلاد مع وزير المالية د. جبريل إبراهيم، بحضور محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، ونائب مدير عام البنك الزراعي السوداني د. عز الدين فقيري، وممثلي المزارعين بالقطاع المطري، أكد أنّ الاجتماع خلص إلى اتخاذ حزمة من القرارات والتوصيات ببدء التمويل فوراً للمزارعين، وتوزيع المدخلات من وقود وأسمدة.

وأشار الصعب أنهم لمسوا واستشعروا جدية الحكومة في تمويل المزارعين، وقال: “وجدنا الحكومة مستعدة لإنجاح الموسم”، وأشاد بجهود والي القضارف رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالقطاع المطري بالبلاد، محمد عبد الرحمن محجوب في إنجاح الموسم، وأضاف أن الوالي قاد مع المزارعين حركة دؤوبة أفضت إلى توفير التمويل للموسم الزراعي الصيفي، بجانب توفير الوقود والتقاوي والمبيدات والأسمدة.

من جانبه، أكّد ممثل والي القضارف، أمين عام حكومة الولاية، توفيق محمد علي، بدء توزيع الجازولين للمزارعين، منوهاً إلى توفر كميات كبيرة من الوقود بالمستودع الاستراتيجي للولاية، بجانب استمرار الشركات في ضخ الوقود للولاية، وقال توفيق إنّ والي القضارف، رئيس اللجنة العليا للشركات تواصل مع شركات الخدمات الزراعية لتوفير التقاوي والأسمدة والمبيدات.