الرياض وواشنطن: سيوفر تمديد وقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع؛ الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ومناقشة التمديد المحتمل على المدى الطويل