الرياض وواشنطن: سيوفر تمديد وقف إطلاق النار بين  الجيش والدعم السريع؛ الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ومناقشة التمديد المحتمل على المدى الطويل

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By alsudani 0
alsudani

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