الرياض وواشنطن: سيوفر تمديد وقف إطلاق النار بين  الجيش والدعم السريع؛ الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ومناقشة التمديد المحتمل على المدى الطويل

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الرياض وواشنطن: اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 مايو 2023 – على الرغم من عدم الالتزام به بشكل كامل – مكّن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى ما يقدر بمليوني شخص سوداني محتاج. سيسمح التمديد بمزيد من الجهود الإنسانية
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الرياض وواشنطن: اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 مايو 2023 – على الرغم من عدم الالتزام به بشكل كامل – مكّن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى ما يقدر بمليوني شخص سوداني محتاج. سيسمح التمديد بمزيد من الجهود الإنسانية
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