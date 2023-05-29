(السوداني) تنشر البيان المشترك للسعودية وأمريكا بشأن تمديد اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان وإخلاء المستشفيات

تُعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنه في يوم 29 مايو 2023م، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد لاتفاقية 20 مايو لفترة قصيرة لمدة – خمسة أيام – وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملهم الحيوي.

وأكد الطرفان عزمهما استخدام التمديد لمدة خمسة أيام لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول التي لم تتحقق بالكامل، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتسهيل إصلاح الخدمات الأساسية، وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات. وتدين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية استمرار الضربات الجوية والهجمات والتحركات المحظورة. ويحثان الطرفين على احترام التزاماتهما بالامتناع عن تلك الأعمال خلال فترة التمديد الخمسة أيام.

كما اتفق الطرفان على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة.

تُذكّر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين بأنه لا يزال يتعين عليهما التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد المبرمة في 20 مايو وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.