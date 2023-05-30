البرهان: القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتى النصر والمتمردين لن يستطيعوا أن ينالو من هذه البلاد والنصر قريب لامحالة

الخرطوم: السوداني

تفقد اليوم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القوات المرابطة ببعض المواقع وأشاد البرهان بوقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه بالرغم من المعاناة التي يعيشها منذ مايقارب الشهرين، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها ومؤكداً على أنها لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصاع العدو أو يستجيب لصوت العقل – بحسب ما اورده الجيش السوداني.

وذكر البرهان أن جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.

وبشأن تمديد الهدنة، ذكر البرهان أنه تمت الموافقة عليها بغرض تسهيل إنسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين وقد نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير.

ودعا إلى عدم الإلتفاف إلى ما يبثه إعلام المليشيا المتمردة ساخرا من ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد الكيزان متسائلا (أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟).

وفي ختام حديثه شدد البرهان على أن القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتى النصر وأن المتمردين لن يستطيعوا أن ينالو من هذه البلاد مؤكداً أن النصر قريب لامحالة.