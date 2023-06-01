مالك عقار يلتقي بعدد من الرؤساء والسفراء والمبعوثين الدوليين للدفع بعجلة ايقاف الحرب في السودان

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، انه في سياق جهوده للدفع بعجلة ايقاف الحرب بالسودان وتخفيف آثارها المدمرة على السودانيات والسودانيين، اجتمعت مساء الأحد الماضي، بالعاصمة الكينية نيروبي، بكل من رئيس مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين والسفير القطري وسفير جمهورية مصر العربية وسفير دولة جنوب السودان وسفير جمهورية اثيوبيا والمبعوث السويسري لمنطقة القرن الافريقي ومديرة مكتب الايقاد بكينيا بالاضافة لمدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في الاقليم ونائبة رئيس بعثة الامم المتحدة بالسودان.

وناقش عقار تطورات الوضع في السودان وتأثيراته على دول الاقليم وتناولت مخرجات اجتماع القمة الافريقية والبيان الصادر عنها. كما تناول الاجتماع عدة مقترحات عملية للإسراع في معالجة قضايا العالقين في المعابر والنازحين واللاجئين السودانيين وكيفية التعجيل بايصال المساعدات الانسانية للسودانيين والعمل على انجاح الموسم الزراعي في السودان.

وأضاف عقار: “في صبيحة يوم الاثنين الماضي اجتمعت بالرئيس الكيني وليام روتو وتناول اللقاء سبل وآليات إيقاف الحرب، وأمَّن الاجتماع علي ضرورة تفعيل قرار الايقاد الخاص بتكليف رؤساء دول جنوب السودان وجيبوتي وكينيا بالتواصل مع طرفي النزاع والعمل على ايقاف الاقتتال بينهما. وقد شكرت الرئيس الكيني وليام روتو، على الزيارة وأكدنا على اهمية التواصل والتنسيق المستمر في دفع عملية سلام السودان. واستمرت لقاءاتي الاقليمية فاجتمعت في ظهر يوم ٣١ مايو بالرئيس الأوغندي يوري موسيفني وتناول اللقاء شرح الوضع الراهن في السودان وتأثيره على الاقليم وبلدان الجوار وثمَّن الإجتماع مساعي الحكومة السودانية في الوصول الي إنهاء الحرب”.

وأكَّد الرئيس الأوغندي دعمه الكامل للسودان شعباً وحكومةً مؤكداً انه سيجري اتصالاته برؤساء دول الجوار السوداني بغرض تفعيل كافة الجهود لإنهاء معاناة السودانيين وايقاف حالة الاقتتال في السودان.

واوضح عقار انه سيواصل إطلاع الرأي العام على كافة انشطته، وناشد القوى السياسية السودانية بالعمل كتفاً بكتف مع هذه الجهود والتوحد من اجل الاسراع في إيقاف الحرب في السودان ورفع المعاناة المترتبة عليها عن كاهل شعبنا.