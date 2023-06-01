وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة الجنيد ومنظومة الصناعات الدفاعية وشركة سودان ماستر تكنولوجي وشركة تريدف

* شركة تريدف للتجارة العامة، مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، هي واجهة يسيطر عليها الرائد بالدعم السريع القوني حمدان دقلو. وهي شركة مشتريات قامت بشراء مركبات لقوات الدعم السريع في الماضي. ربما تم تحديث بعض هذه المركبات بمدافع رشاشة لقوات الدعم السريع.. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية ان شركة تريدف هي مسؤولة أو متواطئة أو شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاولت الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في ‎السودان.

* حظر شركة السودان ماستر تكنولوجي (SMT)، وهي شركة أسلحة، وهي مساهم في العديد من شركات أنظمة الصناعات الدفاعية