وزير الخارجية الأمريكية يسافر إلى السعودية الثلاثاء المقبل.. ويحمل ملف الأزمة السودانية في حقيبته

السوداني: متابعات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ان وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيسافر الثلاثاء القادم الى المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلنر، أن بلينكن سيتطرّق خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين إلى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية.

وتقود كل من الرياض وواشنطن وساطة بين الجيش والدعم السريع من أجل انهاء النزاع في السودان.

وأعلنت أمس المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعليق محادثات جدة بصفتهما المسهلين. يأتي هذا القرار نتيجة الانتهاكات الجسيمة المتكررة لوقف إطلاق النار قصير الأمد وتمديد وقف إطلاق النار المؤخر من قبل القوات المسلحة (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF).

وجاء في بيانهما أمس: “قد أعاقت تلك الانتهاكات إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي هي هدف وقف إطلاق النار قصير الأمد. أثناء توقف المناقشات مؤقتًا، يذكّر المسهلون الطرفين بأنهما لا يزالا ملتزمين بالتزاماتهما بموجب إعلان جدة في 11 مايو للالتزام بحماية المدنيون في السودان وتمديد وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في 29 مايو”.