بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. مركز الملك سلمان يسيّر أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان

متابعات: السوداني

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي متوجه إلى ميناء بورتسودان بالسودان.

يذكر أن هذه الإغاثة؛ تحتوى على 50 طنا من السلال الغذائية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.