إجتماع في القاهرة لبحث أوضاع السودانيين العالقين في المعابر

الخرطوم: السوداني

انعقد اليوم اجتماع مطول بوزارة الخارجية المصرية، بمكتب مساعد وزير الخارجية المصري السفير، حسام عيسى لمناقشة قضايا “مسألة العالقين في المعابر، تيسير حركة التحارة، انسياب الدواء وزيادة الموظفين في المعابر والقنصلية بحلفا”.

وضم كل من القائم بالاعمال في السفارة السودانية بالقاهرة السفير، الصادق عمر والسفير عمر الأمين مدير إدارة مصر بالخارجية السودانية والوزير المفوض بسفارة السودان بالقاهرة ومنسق المعابر والتوأمة بالولاية المستشار محمد عوض.

كما ناقش الاجتماع فتح بعثة قنصلية في دنقلا، عقب اكتمال أعمال الصيانة فيها.

وقال السفير حسام عيسى أن كل التاشيرات التي تم منحها سارية ومعمول بها، وقد تم الإتفاق على كتابة كل الملاحظات التي تهم الجانب السوداني بتقرير من السفاره اليوم، وقد تم تسليم خطاب من الوالي للسفير حسام عيسى. ونقل الوفد السوداني شكر وامتنان السودان حكومة وشعبا على الوقفه المشرفة لمصر وتحملها لكل الأعداد التي دخلت بعد الأزمة الأخيرة.