وكيل وزارة التربية والتعليم يكشف تفاصيل جديدة حول امتحانات الشهادة الثانوية والعام الدراسي  

ود مدني: رحاب فريني

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم المكلف د. حمد سعيد عثمان، تأكيدات الوزارة بعدم إمكانية قيام امتحانات الشهادة السودانية في موعدها للظروف الحالية التي تمر بها البلاد خاصّةً العاصمة وولايات دارفور.

وأكد في تصريح لـ(السوداني) أنّ وزارة التربية والتعليم تجتهد على أن لا يضيع العام الدراسي، معرباً عن أمله بانفراج الأزمة قريباً.

وأشار الوكيل إلى تعذر عقد اجتماع للمعاينة بالامتحانات، حيث كان من المزمع قيامه في العاشر من شهر يوليو، وأبان بأن هناك تفويضاً من ولاية الخرطوم لقيام امتحانات الشهادة الابتدائية للوافدين من الخرطوم وطلاب بالخارج، بالتعاون مع ولاية الجزيرة، والتنسيق مع وزارة الخارجية والمدارس بالخارج.

وقال إنّ الوزارة طالبت بدعم فني من ولاية الخرطوم للجزيرة، لجهة أنّ الجزيرة تخوض هذه التجربة لأول مرة، وأضاف: “نحن الآن في مرحلة متقدمة مع وجود بعض المشكلات سيتم التغلُّب عليها”.

وحول العد الكلي للجالسين لامتحانات الشهادة السودانية، قال وكيل الوزارة إنه لم يتحصلوا على العدد النهائي، وعزا ذلك إلى أن الولايات لا زالت تجري عملية الحصر.