البرهان يتلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي

الخرطوم: السوداني

تَلَقّى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وأكّد رئيس مجلس السيادة من خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة التزام المُتمرِّدين بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المُواطنين وإخلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المُساعدات الإنسانية حتى يُحقِّق منبر جدة نجاحه.

وشكر رئيس مجلس السيادة، وزير الخارجية السعودي والمملكة العربية السعودية، وتأكيد الثقة في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام.