قوات الدعم السريع تقتحم وتنهب عمارة الصحفي والأكاديمي د. عبد المطلب صديق بالأزهري

الخرطوم: السوداني

اقتحمت قوة من الدعم السريع، عمارة الصحفي والأكاديمي د. عبد المطلب صديق، بمنطقة الأزهري جنوب جامعة الرازي بالخرطوم. وطرد أفراد الدعم السريع من تبقى من السكان بقوة السلاح، ونهبوا مقتنيات ثمينة للمستأجرين في 9 شقق مفروشة.

وكان معظم سكان العمارة قد غادروا شققهم عند اندلاع الأحداث. ولم يكتف أفراد الدعم السريع بنهب ما وجدوه من ممتلكات ليعودوا في اليوم التالي ويتخذوا البناية مرتكزاً لهم لقربها من الشارع الرئيسي وسهولة الانطلاق منها لتنفيذ عمليات اقتحام وسطو أخرى في المنطقة. وقد أحدثت قوات الدعم تخريباً كبيراً في الأثاث، بالإضافة إلى ما تَمّ نهبه من مقتنيات السكان.

وكانت إحدى المعلمات ممن يسكن في العمارة قد أرسلت قريباً لها ليطلب من أفراد الدعم السماح لهم بحمل وثائق مهمة، فحذّروه من العودة مرة أخرى وطلبوا منه إحضار المعلمة لأنهم يرغبون في مقابلتها مُستخدمين ألفاظاً نابية.

وتضم العمارة السكنية، 12 شقة وقد اكتمل تأثيثها قبل 3 أشهر من اندلاع الحرب.