وزير الخارجية الأمريكي: قرر الجنرالان أن يذهبا للحرب، وأن يجلبا عنف رهيب على السودان بأكمله.. وسننظر في خيارات أخرى

متابعات: السوداني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في حوار تلفزيوني مع قناة (الشرق)، انه إذا لم يستجب طرفا الصراع في السودان لوقف النار “سننظر في خيارات أخرى”.

وعن الأدوات التي ستقوم الولايات المتحدة باستخدامها لاستئناف مفاوضات جدة المعلقة بين طرفي النزاع في السودان والتي تلعب الرياض وواشنطن دور الوسيط فيها، أشاد بلينكن بالجهود المشتركة مع السعودية لإنهاء العنف وتحقيق وقف إطلاق نار بين الطرفين لإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال بلينكن: “من خلال عملنا الوثيق مع السعودية في مفاوضات جدة، حققنا بعض النجاح في تطبيق محدود لوقف إطلاق النار. لم تكن تلك الهدن كافية، ولكنها سمحت لنا بإدخال مساعدات إنسانية والوصول إلى مليوني شخص، لم يكونوا ليحصلوا عليها”.

وأضاف: “لكننا وصلنا إلى نقطة لم يكن فيها الطرفان يحترمان الالتزامات التي يقطعونها بوقف إطلاق النار، لذا نحن نتطلع لأن نرى في الأيام المقبلة، ما إذا كان الجانبان جادين بشأن هذه العملية، والامتثال لوقف إطلاق النار الذي يتعهدون الالتزام به، وكذلك جدية ما إذا كانا مستعدان جدياً لوقف أوسع للعمليات العدائية والانتقال الديمقراطي”.

وحذر بلينكن: “إذا لم يكن الطرفان مستعدين لذلك، فسنضطر إلى النظر في خيارات أخرى للتعامل مع الموقف”.

وعمّا إذا كانت العقوبات خياراً، قال: “لدينا أدوات عدة تحت تصرفنا، وكنا واضحين بهذا الشأن، لا نريد أن نستبق الأمور، أولاً نريد أن نرى ما إذا كانا جادين بشأن عملية وقف إطلاق النار، وإن لم يكن ذلك فلدينا أدوات لمحاولة تحريك الأمور في اتجاه آخر”.

وعن الانتقادات التي طالت الولايات المتحدة، ومفادها أنه كان يمكن تجنب النزاع إذا كانت واشنطن منخرطة بشكل أكبر من البداية، قال بلينكن إن بلاده كانت منخرطة في الوضع في السودان منذ بدايته وفي الواقع حتى بدء النزاع حين قرر الجنرالان (البرهان وحميدتي) شن حرب على بعضهما”.

وتابع: “كنا على مسار إيجابي لدعم الانتقال إلى حكومة مدنية، وحققت هذه الجهود تقدماً كبيراً، بما في ذلك بسبب جهودنا الدبلوماسية، ولكن بشكل مأساوي قرر الجنرالان أن يذهبا للحرب، وأن يجلبا عنف رهيب على البلد بأكمله”.

وأضاف: “وحتى في هذا انخرطنا بشكل فوري لمحاولة وقف العنف، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة السودان إلى مسار الانتقال إلى حكومة مدنية”.