مسام يتلف (1519) لغماً وعبوة ناسفة في اليمن  

اليمن: السوداني

نفذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عملية إتلاف وتفجير لـ1519 لغم وعبوة ناسفة وقذائف غير منفجرة في محافظة تعز.

وشملت عملية الإتلاف التي نفذها مسام في مديرية جبل حبشي على 170 لغماً مضاداً للدبابات، و1305 قذيفة وذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى 22 لغماً مضاداً للأفراد، و22 عبوة ناسفة مرتجلة.

وقال مشرف فرق مسام في محافظة تعز إن الألغام التي تم إتلافها اليوم هي حصيلة ماتم نزعه من قبل فرق مسام خلال الأشهر الماضية في مديريات جبل حبشي، والشعب عكاد، والكدحة.

وأضاف أن تلك الألغام كانت تشكل تهديداً مباشراً على حياة المواطنين في محافظة تعز، وتقف عائقاً أمام أي مشاريع تنموية في هذه المديريات.

من جانبه، قال العقيد عبدالباسط البحر المتحدث الرسمي باسم محور تعز إن مدينة تعز عانت كثيراً وما زالت من الألغام والعبوات الناسفة، ولكن بفضل جهود مشروع مسام انتهت معاناة المواطنين وعادت الحياة بشكل آمن في جميع المناطق التي تدخل فيها مسام، مطالباً باستمرار عمل مسام حتى يتم تأمين جميع مديريات المحافظة من علب الموت المتفجرة.

وأضاف البحر أن فرق مشروع مسام تخوض معركة في وجه الألغام الحوثية، حيث يقوم بهذه المهمة مهندسين فدائيين، شجعان، متفانين في عملهم، هدفهم الأسمى هي تأمين حياة المدنيين في مساكنهم ومصادر معيشتهم.