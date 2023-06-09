الأمم المتحدة حول إبعاد فولكر من السودان: مبدأ «شخص غير مرغوب فيه» لا ينطبق على الموظفين الأمميين

متابعات: السوداني

أعلنت الأمم المتحدة، ان مبدأ “شخص غير مرغوب فيه” لا ينطبق على الموظفين الأمميين. جاء ذلك، ردا على سؤال حول قرار اعتبار الممثل الأممي، فولكر بيرتيس، في السودان شخصا غير مرغوب فيه.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن هذا المبدأ لا ينطبق على الموظفين الأمميين وإن تفعيله يتناقض مع التزامات الدول، بما في ذلك ما يتعلق بالامتيازات والحصانات المكفولة للمنظمة وموظفيها.

وعلى الصعيد الإنساني، قال دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن مجتمع العمل الإنساني تمكن من الوصول إلى حوالي 1.8 مليون شخص بالمساعدات الإنسانية، في جميع أنحاء السودان، خلال شهري أبريل ومايو.

وعلى الرغم من التحديات، تواصل 68 منظمة إنسانية توسيع عملياتها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ استئناف عملياته في السودان في أوائل شهر مايو، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية وتغذوية طارئة لأكثر من 817 ألف شخص في 14 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان من بينها بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها في دارفور.

ويوم أمس الخميس، نسق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حركة 11 شاحنة تحمل مساعدات غذائية في شمال دارفور، تمس الحاجة إليها.

وأعرب دوجاريك عن القلق إزاء المستويات المروعة للعنف في دارفور، مشيرا إلى أن حوالي 8.6 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة.

ودعا إلى ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة المحتاجين.

من ناحية أخرى، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأطراف المتحاربة في السودان إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين المحاصرين في مناطق الصراع.

وتسبب القتال في مقتل وجرح الآلاف وتشريد نحو 1.2 مليون شخص من منازلهم. وقد حذرت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها مرارا وتكرارا من تزايد الأزمة الإنسانية في السودان.

وأعرب المتحدث باسم المكتب الأممي، جيريمي لورانس عن القلق من “استمرار الأثر المدمر للقتال في السودان على المدنيين”.

وأفاد لورانس بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل نتيجة غارة جوية يزعم أن الطيران الحكومي شنها على سوق المويلح للماشية، في ضواحي العاصمة الخرطوم، يوم الأربعاء، وكان ثلاثة من الضحايا على الأقل من نفس العائلة.

وأفادت تقارير بمقتل طفل في حادث منفصل في اليوم نفسه بعد أن أصابت قذيفة منزله في منطقة الشجرة بجنوب الخرطوم.

كما تلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقارير عن مقتل أربعة مدنيين آخرين في العاصمة الخرطوم يوم الاثنين، بينما قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة – بما في ذلك امرأة حامل، يوم الأحد.

علاوة على ذلك، توفي ما لا يقل عن 71 طفلا في دار المايقوما للأيتام في الخرطوم منذ بدء القتال بسبب نقص المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الطبية.