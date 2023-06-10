البرهان لرئيس الاتحاد الأفريقي: حكومة السودان مع أي حل ينهي حرب المليشيا المتمردة بمعاونة المرتزقة الأجانب ويُعيد الطمأنينة للشعب السوداني

الخرطوم: السوداني

تلقّى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جزر القمر غزالي عثماني.

وبحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة، تطرّق الاتصال للجهود المبذولة عبر منبر جدة لحل الأزمة في السودان بالرغم من فشل جميع الهدن، وذلك لعدم وجود آليات فعّالة وملزمة لمتابعة خروقات مليشيا الدعم السريع المتمردة، وعدم التزامها بإخلاء منازل المواطنين والمستشفيات ومراكز الخدمات والمرافق العامة والمقرات الحكومية.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي على ضرورة أن يكون الحل أفريقياً لإحلال السلام في السودان.

وأضاف رئيس المجلس السيادي خلال الاتصال الهاتفي أن حكومة السودان مع أي حل ينهي حرب المليشيا المتمردة بمعاونة المرتزقة الأجانب ويعيد الطمأنينة للشعب السوداني.

وأعرب البرهان، عن شكره لرئيس الاتحاد الأفريقي على اتصاله ومتابعته الشخصية لملف السودان، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.