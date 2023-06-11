الشرطة: إفتتاح مصنع للجوازات في بورتسودان قريباً

بورتسودان: السوداني

أعلنت الشرطة السودانية، عن اكتمال الترتيبات لإنشاء مصنع للجواز الإلكتروني بولاية البحر الأحمر.

والتقى والي ولاية البحر الأحمر المكلف، فتح الله الحاج أحمد بمكتبه أمس، بمساعد المدير العام للشؤون المالية الفريق شرطة، عبدالمنعم عبدالقيوم، بمعية مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، اللواء شرطة، عثمان دينكاوي. واستعرض الإجتماع المشترك الجهود المتصلة التي تمت لإنشاء مصنع للجواز الإلكتروني بولاية البحر الأحمر.

وأوضح الفريق عبدالمنعم سداد تكلفة المصنع، مبيناً شحنه ووصوله للسودان عبر الطيران.

وبحث اللقاء تحديد مبني المغتربين بحي ترانسيت للجواز الإلكتروني والتحديات والمعوقات التي تواجه إنشاء مصنع للجواز الإلكتروني. وإلتزم والي الولاية فتح الله الحاج احمد بتجهيز المبنى وتذليل كل المعوقات التي تواجه عمل المصنع ببورتسودان.