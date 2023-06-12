الشيخ السديس يوجه بإطلاق مبادرة “حفاوة واحتفاء” للترحيب بضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين 

مكة المكرمة: متابعات (السوداني)

وجه الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس باطلاق “مبادرة حفاوة واحتفاء” للترحيب بحجاج بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين. وقال الشيخ السديس ان هذه المبادرة تأتي في اطار تعظيم حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في عامها الحادي عشر تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.

وأكد السديس ان “مبادرة حفاوة واحتفاء” تعكس مبادئ التعاليم الإسلامية والتي تجسد حسن استقبال ضيوف الرحمن وإكرامهم والتعامل معهم بالابتسامة واللين والحفاوة والاحتفاء بهم كونهم ضيوف للرحمن موضحا ان “مبادرة حفاوة واحتفاء” تتمحور في التميز والابداع في خدمة ضيوف الرحمن مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وقال ان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على خدمتهم على مدار الساعة وفق منظومة تشغيلية متكاملة واداء معياري عالمي مبني على الجودة والتميز التشغيلي والحوكمة تحفيزا وتعزيزا لخدمة رسالة الحرمين الشريفين المبنية على التسامح والاعتدال وايصالها للعالم فضلا عن مواكبة للتطور الهائل الذي تشهده منظومة الرئاسة التشغيلية وجاهزيتها الكاملة لاستقبال الاعداد المليونية لضيوف الرحمن وتقديم خدمات نوعية مميزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.