الجيش: مليشيا الدعم السريع المتمردة تستهدف المناطق السكنية بالأزهري والسلمة بالقصف المدفعي والصاروخي  

الخرطوم: السوداني

قال الجيش السوداني، إنّ مليشيا الدعم السريع المتمردة درجت على استهداف المناطق السكنية بالأزهري والسلمة بالقصف المدفعي والصاروخي، حيث أطلقت عدداً من دانات الهاون والراجمة عيار ١٢٢ ملم على منطقة الأزهري مربع ١٠ أمس، وسقطت الأولى في ميدان ولم تحدث خسائر، والثانية في منزل توفي صاحبه وأصيب ٣ أطفال، بينما سقطت الثالثة في منزل غير مأهول وتضرّرت أجزاء منه.

واضاف الجيش في بيان له: “كما استهدفت بالقصف مربعات ١١ و١٣ و١٤ و١٥ بالأزهري أثناء تحليق الطيران لإيهام سكان المنطقة أنّ قُوّاتنا هي من تقوم بذلك، وقد تجدّد قصف هذه المناطق صباح اليوم بنفس الأسلوب.. تُدين القوات المسلحة بأشد العبارات هذا السلوك الإجرامي المعتاد من مليشيا التمرد، وتُنوِّه المواطنين بتوخِّي الحيطة والحذر”.