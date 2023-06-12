الجيش يعلن عن قيامه بعمليات تمشيط واسعة بولاية الخرطوم   

الخرطوم: السوداني

أعلن الجيش السوداني، عن قيامه بعمليات تمشيط أمس لجيوب التمرد في مناطق الرميلة وأبو حمامة والشجرة، ومنطقة جسر الحلفايا ومحلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل.

وقال الجيش: “تكبّد العدو خسائر فادحة تضمنت تدمير العشرات من الآليات العسكرية، وقتل المئات، وأسر عدد من المتمردين والمرتزقة الذين لاذوا بالفرار بعد أن تركوا قتلاهم وراءهم. نشير إلى أن المتمردين قد أصبحوا يرتدون الملابس المدنية ويستخدمون السيارات المدنية المنهوبة في كل تحرُّكاتهم، ويحتمون بمنازل المواطنين. كما احتسبت قواتنا عدداً من الشهداء، وأصيب عدد من الجرحى”.