جامعة مانشستر تطلق مِنَحَاً دراسية للأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد

مانشستر: السوداني

أطلقت جامعة مانشستر، مِنَحَاً دراسية ممولة بالكامل لـ20 طالباً فارين من الحرب والاضطهاد. وفتحت الجامعة الآن باب التقدم للدراسة؛ والتي ستنطلق في سبتمبر القادم.

تم إنشاء المِنَحَ الدراسية الإنسانية لجامعة مانشستر إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنها مفتوحة لأي متقدم دولي تم تهجيره بسبب نزاع مسلح أو معرض لخطر الاضطهاد أو العنف بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية لمجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي.

هناك عشرة أماكن للطلاب الجامعيين، وعشرة أماكن للدراسات العليا معروضة في السنة الأولى، حيث ستتم تغطية رسوم المتقدمين الناجحين ونفقات المعيشة والتأشيرات. ومن المتوقع أن تكلف الخطة حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني في السنة.

وقال البروفيسور نالين ثكار، نائب الرئيس للمسؤولية الاجتماعية: “كان للحرب في أوكرانيا تأثيرٌ مدمرٌ على الفرص التعليمية للناس – لدينا العديد من الموظفين والطلاب الأوكرانيين وقد سألونا عمّا يُمكن أن تفعله الجامعة لدعم شعبهم. نحن ندرك أيضاً أن العديد من الأشخاص الآخرين حول العالم لا يمكنهم الوصول إلينا بسبب الحرب أو الاضطهاد وأردنا المساعدة في معالجة ذلك على أساس طويل الأجل”.

يُذكر أنّ الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 30 يونيو، وتوجد معايير مُفصّلة موجودة على موقع الجامعة. وتقبل الجامعة الطلبات المُقدّمة من الأفراد الذين التمسوا اللجوء في المملكة المتحدة، وكذلك أولئك الذين يعيشون حالياً خارج المملكة المتحدة. النظام مَرنٌ ويجب على أي شخص غير متأكد مما إذا كانوا يستوفون المعايير الاتصال بالجامعة لمناقشة طلباتهم.

يقول البروفيسور أبريل مكماهون، نائب الرئيس للتعليم والتعلم والطلاب: “لا ينبغي تقييد إمكانات أحد، أو ما يُمكن أن يقدمه للعالم، بالحرب أو الاضطهاد. هذه فرصتنا للمساعدة، ونحن مُتحمِّسون جداً للترحيب بمجموعة طلابنا الأولى في مانشستر في الخريف”.

تُعد المِنَحَ الدراسية الإنسانية لجامعة مانشستر واحدةً من العديد من المِنَحَ المقدمة لدعم أجندة المسؤولية الاجتماعية للجامعة، والتي تشمل مِنَحَ الإنصاف والجدارة للطلاب من أفريقيا جنوب الصحراء ومِنَحَ الدراسة الجامعية للمتقدمين في المملكة المتحدة الذين كانوا في رعاية أو منفصلين.