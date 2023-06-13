وزير الخارجية السعودي يعلن رئاسة المملكة بشكلٍ مشترك “مؤتمر المانحين للسودان والمنطقة” في 19 يونيو القادم

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أنه في تاريخ 19 يونيو، سترأس المملكة وبشكلٍ مشترك “مؤتمر المانحين للسودان والمنطقة” جنباً لجنب مع قطر، ومصر، وألمانيا، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلةً بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا”، والإتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال: “نتطلع إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة للمساهم في تخفيف اثار هذه الأزمة. المملكة مستمرة في مساعيها الحميدة لتخفيف المصاب هناك، والأمل يحدوها بأن تنتهي هذه المأساة الإنسانية في القريب العاجل”.

واضاف وزير الخارجية السعودي: “منذ بداية الأزمة في جمهورية السودان، وبتوجيهات القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، كانت المملكة حاضرة لتخفيف معاناة الشعب السوداني عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وإجلاء المتضررين، وتيسير المحادثات السياسية في مدينة ‎جدة، وغيرها من المبادرات”.