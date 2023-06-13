رئيس الإمارات يستقبل الرئيس التشادي.. ويشددا على ضرورة الاحتكام إلى الحوار والتفاهم لتسوية الصراعات والنزاعات في المنطقة والعالم

متابعات: السوداني

استقبل رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم، الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي (كاكا)، وبحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض بن زايد وكاكا عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مشددين في هذا السياق على ضرورة الاحتكام إلى الحوار والتفاهم لتسوية الصراعات والنزاعات في المنطقة والعالم – بحسب ما اوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين الإمارات وتشاد بما يخدم التنمية فيهما خاصة أن البلدين يمتلكان العديد من فرص التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وغيرها.