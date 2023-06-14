أبناء حي السلمة بالخرطوم يصدون قوات من الدعم السريع حاولت نهب أحد المنازل.. و(السُّوداني) تُورد التفاصيل الكاملة

الخرطوم: السوداني

نجح أبناء حي السلمة جنوب الخرطوم، ليل أمس في صد قوات من الدعم السريع كانت تحاول نهب أحد المنازل في مربع (2).

وبالعودة إلى تفاصيل الحكاية، قال شهود عيان لـ(السُّوداني)، إنّ قوة تتبع للدعم السريع، تتكون من (8) جنود اقتحموا – عند الساعة 10:30 من ليل أمس – أحد المنازل بالحي، حيث قدم الجنود على متن سيارتين من طراز تويوتا (برادو وبوكس).

وأضاف شهود العيان: “هدّد الجنود أهل المنزل وأطلقوا الرصاص في الهواء وطالبوهم بتسليمهم مفاتيح سياراتهم ومفاتيح الخزن. وعندما سمع الجيران أصوات الرصاص، سارعوا إلى المسجد وطلبوا النجدة و(الفزع) عبر مكبرات الصوت، فقدم المئات من شباب ورجال الحي بأسلحتهم، وطلع بعضهم إلى أسطح المنازل ومئذنة المسجد، وأطلقوا وابلاً من الرصاص – عبر كلاشات ومسدسات – نحو سيارتي الدعم السريع حتى تعطّلتا، وأصيب أحد جنود الدعم”.

وأوضح شهود العيان، أنّ جنود الدعم السريع تمّ إجلاؤهم عبر دراجات نارية بواسطة زملائهم في الدعم السريع، حيث كانوا يُرابطون حول الحي.

وقال شهود العيان إن أهل الحي غنموا أموالاً كبيرة والعديد من الذخائر والأسلحة تركوها جنود الدعم السريع على متن السيارتين المُتعطِّلتين.

الجدير بالذكر أنّ أهل الحي تمكنوا قبل أيام من صد هجوم مماثل في أحد المربعات، حيث كان ينوي جنود الدعم السريع نهب عدد من منازل المواطنين، وتمّ التصدي لهم وولّوا هاربين.