اتصالات عسكرية بين “الخرطوم” و”اديس أبابا” لنزع فتيل أزمة الاعتداء الإثيوبي

الخرطوم :السوداني

قال الجيش أن وحدة من قواته تصدت بقوة يوم أمس الأحد، على اعتداء داخل الأراضي السودانية، من بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع ” الأنفال” بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة الفشقة.

وأكد بيان صادر من مكتب الناطق الرسمي اليوم، أن التصدي كان بقوة كبدت المعتدين خسائر كبيرة وردتهم على أعقابهم .

وكشف عن اتصالات على مستوى القيادة العسكرية في البلدين اتفق خلالها على مواصلة الحوار وضبط النفس.

وشدد البيان على حق الجيش في الدفاع عن ارضيه بكل الوسائل المشروعة وأنه سيظل ساهر ومتيقظ ومصمم علي أداء واجبه في حماية أرض السودان وحدوده .