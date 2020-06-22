العاملون في هيئة مياه الجزيرة يدخلون في إضراب احتجاجاً على عدم صرف مرتبات شهر مايو

ودمدني / عمران الجميعابي

دخل العاملون بهيئة مياه ولاية الجزيرة، في إضراب عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم عن شهر مايو الماضي.

وتسبب الإضراب في شح وانقطاع الامداد في حاضرة الولاية ودمدني.

فيما نفذت لجان المقاومة بعدد الوزارات وقفة احتاجية امام مقر وزارة المالية بالولاية احتجاجا الي عدم صرف رواتب مايو وحملوا لافتات تطالب باقالة مدير عام وزارة المالية ومدير المراجعة الداخلية بالولاية ومدير ديوان شئون الخدمة .

وشكا عدد من العاملين ل(السوداني ) عن معاناتهم المعيشية نتيجة لعدم صرف الأجور في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وانفلات الاسعار بالاسواق والمتاجر.

إلى ذلك توقعت مدير عام وزارة المالية بالولاية إخلاص حسن ل(السوداني) صرف الأجور خلال يومين مؤكدة أن تأخرها لشهر مايو لفرق المرتبات من المالية الاتحادية الذي تمت مراجعته.