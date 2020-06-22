في رسالة للبرهان وحمدوك .. المجلس الاستشاري يعلن رفضه لمنبر الشرق التفاوضي

الخرطوم: السوداني

بعث المجلس الاستشاري الأعلى لشرق السودان، برسالة لرئيسي مجلسي السيادة والوزراء وقيادة التحالف الحاكم، أعلن خلالها رفضه لمنبر الشرق واعتباره منبراً غير مؤهلاً للتفاوض باسم أهل الشرق.

وأكد المجلس أن شرق السودان لا يشهد حالياً اي نزاعات مسلحة ولا توجد به مجموعات تحمل السلاح في الوقت الراهن.

وان وجود افراد ومجموعات من أبناء الشرق بالجبهة الثورية لا يعطي لتحالف الجبهة الثوريه الحق في تبني قضايا اهل الشرق المصيريه واعتبره تحالف لفصائل وحركات تتبني مطالب اقاليم اخري .وأكد المجلس أن المجموعات والافراد الذين يدعون تمثيل الشرق بمفاوضات جوبا لا يحملون تفويض من اهل الشرق ولا يمثلون الا انفسهم، كما أن تنظيماتهم حديثة التكوين لا تعدو ان تكون لافتات وواجهات لا وجود لها علي ارض الواقع بشرق السودان.

واوضح ان المؤشرات والقرارات علي أرض الواقع حالياً بالولايات الشرقية تؤكد بان هذا الاتفاق لن يفضي الي اي سلام بل العكس يعتبر اعلان حرب اهليه بشرق السودان.