الامام المهدى ومولانا الميرغنى يعزيان فى عميدة اسرة الشيخ الراحل البلال الطيب

الخرطوم: السوداني

تلقت اسرة الشيخ الراحل البلال الطيب اتصالين هاتفيين من الامام الصادق المهدى امام الانصار ورئيس حزب الامه القومى، ومولانا السيد محمد عثمان الميرغنى مرشد الختمية وزعيم الحزب الاتحادى الديمقراطى، حيث قدما واجب العزاء فى عميدة أسرة الشيخ الراحل البلال الطيب الحاجة المرحومة مريم القراى عبدالله، والدة احمد والفريق شرطه ياسر البلال ونجاة وعاصم ومبارك.

والتى انتقلت لجوار ربها فجر أمس الاثنين

حيث تلقى احمد البلال الطيب اتصالا هاتفيا صباحا اعرب فيه عن خالص العزاء والمواساة للأسرة وطالبا من الله الرحمة والغفران للراحلة.

وتلقى احمد البلال مساءً اتصالا من مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى من مقر اقامته بالقاهرة نقل خلاله التعازى لأسرة الراحلة

والرحمة والمغفرة للفقيدة.

كما تلقى اتصالا من نائب مدير عام قوات الشرطة وقيادات سياسية وصحفية واعلامية، هذا وقد اعلنت الاسرة انتهاء العزاء بإنتهاء مراسم الدفن، تقديرا للظروف الصحية الدقيقة التى تمر بها البلاد من جراء جائحة كورونا.