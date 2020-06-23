الشرطة تفرق تظاهرة محدودة بمدينة عطبرة

الخرطوم: السوداني

فرقت شرطة ولاية نهر النيل احتجاجات متفرقة للعشرات من المتظاهرين بمدينة عطبرة خلال الأمس واليوم مستخدمة المفاوضات كمرحلة أولى والغاز المسيل للدموع كمرحلة ثانية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الاحتجاجات استهدفت مداخل المدينة من الشرق (طريق التحدي) ومن الجنوب (كبري عطبرة الجديدة) ومن الشمال (مدخل خليوة) وذلك عبر اشعال الاطارات تسببت في شلل تام لحركة المرور لساعات وأدت لاختناق شديد خاصة بطريق التحدي الذي يربط البلاد بالميناء.

وتجيء الاحتجاجات بحسب هتافات المحتجين للأزمات المختلفة التي ظلت تعاني منها المدينة من انقطاع لمياه الشرب بسبب توقف محطة