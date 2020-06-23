اقتصادي : محفظة السلع ايجابية ولكنها غير كافية

الخرطوم :ابتهاج متوكل

اعتبر الخببر الاقتصادي علاء الدين فهمي ، امر قيام محفظة للسلع الإستراتيجية، خطوة إيجابية ولكنها (غير كافية)، وارجع ذلك لعدم قدرتها على حلحلة مشكلات وقضايا الاقتصاد الكلي

و قال ل(السوداني) إن السودان صار مستهلكا ويستورد مابين ٦٠ _ ٧٠٪ من احتياجاته، وفي حالة قدرة المحفظة على توفير عملات اجنبية، لهذه الاحتياجات قد تكون خطوة جيدة، واضاف : الاقتصاد الكلي يتطلب معالجات عدة، بخفض معدل التضخم، سعر الصرف وتوفير عملات صعبة، تطوير الصادر وتحريك قطاعات الصناعة والإنتاج، إعادة الاعمار وقيام مشاريع التنمية.

وشدد فهمي، على حاجة الوضع الراهن لخطة اسعافية سريعة ٣-٦ اشهر، و إصلاح السياسات المالية والنقدية وسياسة صادر المحاصيل النقدية ومحاربة (الوراقة)، موضحا أنها تستطيع جلب اكثر من ملياري دولار، ثم قطاع صادر الماشية واللحوم المذبوحة لها عائدات تتجاوز ٣ مليارات دولار ، داعيا للنظر في رسوم عبور نفط الجنوب والطيران ، مشيرا الى أن السودان لديه موارد وإمكانيات متعددة، قادرة على توفير مابين ٨الى ١٠ مليارات دولار سنويا، لكنها تحتاج الى الارادة السياسية التى تحقق ذلك في عام.