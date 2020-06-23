عودة أحد المفقودين في فض الاعتصام ومدير جامعة الجزيرة يتعهد برعايته

ودمدني / عمران الجميعابي

تعهدت ادارة جامعة الجزيرة برعاية الطفل “صالح” احد المفقودين في اعتصام القيادة، وذلك بعد عودته الي اسرته في الخرطوم من مأوي اطفال الشوارع بودمدني .

وأعربت والدته عواطف احمد عن سعادتها بعودته، بعد البحث عنه في كل مكان منذ فض الاعتصام، مشيدة بمبادرة جامعة الجزيرة ومنظمة ابطال الشوارع في لم شمل الاسرة.

في السياق قال مدير جامعة الجزيرة بروفيسور محمد طه يوسف الأمين ان عودة الطفل واحدة من ثمرات الإيواء، من خلال عملية التأهيل النفسي والتربوي للاطفال والانتظام في الوجبات وتهيئة البيئة بالمقر.

واعلن خلال اتصال هاتفي بوالدة صالح صباح اليوم عن زيارة للاسرة الاسبوع القادم متعهداً برعايته.