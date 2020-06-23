زيارة مفاجئة لقيادات لجنة التمكين لمصفاة الجيلي

الخرطوم :السوداني

سجلت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صباح اليوم “الثلاثاء” زيارة ميدانية غير معلنة لمصفاة الجيلي وقفت خلالها اللجنة على سير انسياب الوقود وكمياته بالمستودعات وحركة الشاحنات للتزود بالوقود.

وأصدر عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال محمد الفكي سليمان عدداً من القرارات الميدانية من ضمنها حل مشكلة الوقود بمحطة النيل للبترول التي تعتبر المحطة الوحيدة التي تمد الشاحنات والناقلات السودانية التي تتحرك من مصفاة الجيلى بالوقود.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح في تصريحات صحفية إن عدم توفر الوقود بمحطة النيل تسبب في تكدس الشاحنات والناقلات، مشيرًا إلى أن اللجنة أصدرت قراراً قضى بإسناد إدارة محطة النيل إلى شركة النيل للبترول بعد أن كانت مملوكة لنقابة العاملين بالنفط.

وأضاف: اتضح للجنة من خلال الزيارة سوء الإدارة بالمحطة وعدم التنظيم والبطء في تسليم الوقود، منوهًا إلى أن المحطة سيتم امدادها فوراً بالكميات اللازمة من الوقود لمباشرة نشاطها بالصورة المطلوبة لتتمكن من تزويد الشاحنات والناقلات بحاجتها من الوقود.

وتابع: وقفت اللجنة خلال زيارتها اليوم لمصفاة الجيلى على الأسباب التي تعيق عملية انسياب التزود بالوقود سواء كانت تلك المتعلقة بالتخصيص أو النقل أو المسائل الإجرائية التي تعانى منها الشاحنات بصورة يومية داخل المصفاة.

وقال وجدي إن اللجنة ستتابع مع وزارة الطاقةوالتعدين والشركات المعنية بأمر البترول لتذليل العقبات التي تعوق حركة وانسياب البترول في كل مناطق السودان.