الدعم السريع يقيم معرضاً لضبطيات “الأسلحة” و”المواتر” بنيالا

نيالا :محجوب حسون

قدم قائد قوات الدعم السريع بجنوب دارفور العميد عبد الرحمن جمعة بارك الله تنويرا للصحفيين حول تنظيم معرض يوم غدٍ الأربعاء، لضبطيات الأسلحة والذخائر والدراجات النارية التي ضبطتها القوات بالمحليات الجنوبية بالولاية.

وشنت القوات النظامية المشتركة الشعر الماضي حملة إستعادة الأموال المنهوبة وجمع السلاح والقبض على المتفلتين.

وأوضح جمعة للصحفيين اليوم بنيالا أن قوات الدعم السريع استطاعت إستعادة أكثر من (٣٠) ألف رأس من البقر و(٥٠٠) رأس من الإبل إلى أصحابها من المتفلتين بجانب عدد كبير من الأسلحة والذخائر والدراجات النارية مشدا بسماحة وتعاون المواطنين بتلك المناطق وتجاوبهم مع القوات النظامية في استتباب الأمن.

مؤكداً جاهزية أكثر من ( ٢٥٠) عربة لتأمين الموسم الزراعي وفتح المسارات ونزل الرعاة لتجنب الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين.