وزير الري: الآثار الإيجابية لسد النهضة بالنسبة للسودان قد تتحول إلى مخاطر

الخرطوم : السوداني

قال وزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس ان الإثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن ان تتحول الى مخاطر، دون اتفاق حول الملء الأول والتشغيل.

واقر الوزير بوجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.

وقال في لقاء مع مركزية التحالف الحاكم اليوم ، ان سد النهضة يمكن ان يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث والمتمثلة في توفير الطاقة من اثيوبيا والغذاء من السودان باستغلال أراضيه الزراعية ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر مع انشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.

وجدد تأكيد السودان على أهمية الوصول الى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة دون التطرق الى توزيع حصص مياه النيل الأزرق.