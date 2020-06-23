«حميدتي» يبشر بانخفاض الدولار ويتوعد المتلاعبين بالاقتصاد

الخرطوم : السوداني

كشف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي عن ضخ أموال كبيرة من الدولار في خزانة البنك المركزي خلال اليومين المقبلين.

وشدّد خلال مخاطبته اجتماع الجمعية العمومية للمحفظة التمويلية للسلع الاستراتيجيه على التزامهم الصارم بعدم الانحياز لأي حزب أو شركة وإنما الوقوف من أجل الشعب السوداني وأضاف ” نحن أقسمنا على كتاب الله أننا لن نساند أو ننحاز لأي جهة.

وكشف دقلو عن وجود مليار دولار بالمحفظة داعيا إلى مضاعفة مساهماتهم في المحفظة ليصل إجمالي رأس مالها إلى 10 مليارات دولار.

وجدّد دقلو التزام الحكومة بتطبيق القانون والعقوبات الرادعة تجاه من يتلاعبون باقتصاد البلاد، منوهاً إلى انخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة و إلى تطبيق إجراءات وضوابط مكثفة للحد من تهريب الذهب، مؤكداً امتلاكه لقوائم وأسماء جميع من ينشطون في الاتجار بالدولار محذّراً إياهم من التمادي في تخريب الاقتصاد السوداني.

وتابع :” بقول ليهم اخير تمرقوا من شغلة الدولار” معلناً التزام الدولة بكافة الضمانات للحفاظ على أموال المساهمين .