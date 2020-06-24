في يوم النصر على النازية روسيا تستعرض أضخم منتجاتها القتالية

الخرطوم : مجدي عبدالعزيز

شهد الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو اليوم إستعراضا عسكريا ضخما بمناسبة الإحتفال بالذكري 75 للإنتصار على النازية بحضور الرئيس فلادمير بوتن .

واستعرض الجيش الروسي بجانب التشكيلات التقليدية للمشاه والمركبات احدث ما انتجت المصانع العسكرية من الدروع والدبابات ، بالإضافة للقوة الصاروخية ، وكان لافتا في العرض العسكري الضخم استعراض منظومات الدفاع الجوي الروسي التي أثارت الجدل مؤخرًا في كثير من بقاع العالم نتيجة لسباق التوازن العسكري مثل منظومة S400 التي اشعلت الازمة بين أنقرة وواشنطن مؤخرا بعد الاعلان عن تملكها من قبل تركيا .. وكذلك منظومة Pantsir S1 التي ظهرت في الحرب الليبية مؤخرا بجانب قوات الجنرال حفتر الذي ساندته شركة ڤاغنر الروسية ، ذات المنظومة التي كشفت مصادر بحثية إستراتيجية لصحيفة (السوداني) أن الجيش الأثيوبية قام بنشرها قرب موقع سد النهضة.

حلقت في سماء الميدان الأحمر اليوم القاذفة ذات المحرك التوربيني التي توصف بالمرعبة تو- 95 sf والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من البرنامج النووي الروسي ، كما استعرضت القوة الجوية الطرازات الحديثة من أجيال قاذفات السوخوي والمقاتلات الاعتراضية والهجومية والمروحيات متعددة الأغراض اضافة إلى طائرات الإنذار المبكر التي تستطيع إدارة 50 هدفا في لحظة واحدة.

جدير بالذكر ان الرئيس الروسي فلادمير بوتن خاطب الإحتفال والعرض الذي اقيم لمناسبة الذكري 75 للإنتصار علي النازية

والذي قال فيه : إن النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى حدد مستقبل عالمنا لعقود.

وأضاف: أن روسيا منفتحة للحوار والتعاون حول كافة القضايا الدولية الملحة، وأنها مستعدة لتأسيس نظام أمني دولي جديد، يحتاج إليه عالمنا المعاصر المتغير بشكل سريع، مشددًا على أنه بالجهود المشتركة فقط يمكن التصدي للتهديدات الجسيمة التي تواجه العالم.