الطاقة: إعتقال موظفين بالكهرباء مرتبط ببعض التحقيقات في مشاريع

الخرطوم: السوداني

افادت وزارة الطاقة والتعدين إن ماتم من اعتقال للمهندسين و أداريين من قطاع الكهرباء من قبل نيابة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد و استرداد الاموال أمس الثلاثاء، مرتبط ببعض التحقيقات في مشاريع الكهرباء.

وأكدت في تعميم صحفي اليوم الاربعاء، أنه ليس له علاقه بتصريح الوزارة في منبر سونا الذي كان يوم الاثنين الماضي، أو اي علاقه بتذبذب التيار الكهربائي في هذه الايام.

وأشارت إلى أنها أوضحت ذلك حرصاً منها على استقرار الأوضاع واستمرار العمل و ثقتها في المهندسين و الفنيين بالكهرباء وتنفيذ الاصلاحات في هذا القطاع الحيوي و تقديم خدمات افضل للمواطن الكريم خدمة لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.