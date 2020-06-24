“بمبيو” يهاتف ” حمدوك” ويؤكد مشاركة أميركا في مؤتمر أصدقاء السودان

الخرطوم:السوداني

اجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك.

أكد خلاله مشاركة الولايات المتحدة في في مؤتمر الشراكة السودانية الذي تشارك في استضافته ألمانيا والاتحاد الأوروبي والسودان والأمم المتحدة غداً.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن بمبيو وحمدوك ناقشا

التقدم نحو معالجة الشروط السياسة و القانونية للنظر في إلغاء تصنيف الدولة الراعية للإرهاب في السودان.

وحث الوزير بومبيو السودان على العمل مع المجتمع الدولي لضمان الحماية الفعالة للمدنيين ، وخاصة في مناطق الصراع مثل دارفور.